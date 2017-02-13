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Вчера, 11:44

За последнюю неделю количество проданных отечественных автомобилей на рынке увеличилось до 70%

УрБК, Москва, 27.12.2022. За последнюю неделю количество проданных отечественных автомобилей на рынке увеличилось до 70%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По словам экспертов, по итогам 51-й недели больше всего продано российских автомашин LADA Granta (2 тыс. 462 шт.). На втором месте оказался представитель китайского автопрома — кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (805 шт.). На третьем — внедорожник LADA Niva Travel (801 шт.), на четвертом — кроссовер Geely Coolray (564 шт.), на пятом — модель LADA Niva Legend (539 шт.).

«В десятку лидеров также вошли: Chery Tiggo 4 (328 шт.), Haval F7 (310 шт.), Geely Atlas Pro (267 шт.), Chery Tiggo 8 PRO Max (230 шт.) и УАЗ «Патриот» (208 шт.)», — говорится в аналитических данных агентства.

Напомним, что в России планируют увеличить выпуск автомобилей на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году. Так, до 2025 года утроят производство автодеталей, благодаря чему суммарно доля отечественных легковых машин возрастет в два раза.

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