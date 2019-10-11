В России планируют увеличить выпуск автомобилей на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году

УрБК, Москва, 26.12.2022. В России намерены удвоить выпуск автомобильного производства, благодаря чему будет увеличена доля на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году. Об сообщает «Прайм» со ссылкой на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.



В ходе совещания правительства РФ обсуждались стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года. В частности, особое внимание было уделено целевому и базовому сценарию расширения автопрома с поддержкой государства.



«В обоих вариантах задачи технологического суверенитета, обозначенные президентом, будут достигнуты, но в целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе — до 2025 года — выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей», — заявил Д. Мантуров.