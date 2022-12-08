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Вчера, 17:03

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 4,12%

УрБК, Москва, 26.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,55 руб., евро — 72,63 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 2,36%, европейской — на 4,12%.

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