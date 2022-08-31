Александр Пятигор: Мы сохраняем все производственные планы

На вопросы журналистов ответил генеральный директор «Россети Урал» (МРСК Урала) Александр Пятигор.



— Как текущая экономическая и геополитическая обстановка сказались на программах ремонта сетей и модернизации на 2022-2023 годы?



— Мы сохраняем все производственные планы. Затраты на техобслуживание и ремонт в 2023 году будут увеличены на 25%. Суммарно на эти цели будет направлено более 6,5 млрд руб. В 2022 году затраты на программу обслуживания и ремонта превысили 5,1 млрд руб. Если говорить об инвестициях, то в этом году объем финансирования инвестиционной программы составил более 14,4 млрд руб., в следующем году рассчитываем на сумму более 15,2 млрд руб.



— Возникли ли проблемы при закупках комплектующих из-за санкций? Как обстоит ситуация с импортозамещением?



— Группа «Россети» не вчера и не сегодня начала заниматься импортозамещением. В целом российские энергетические компании начали работу в этом направлении еще во время первой волны санкций в 2014 году. Доля импорта в закупках оборудования, материалов и программного обеспечения в 2020-2021 годах в «Россети Урал» составляла 6,4%, в 2022-м она уменьшилась до 5,6%.



У заводов-производителей электрооборудования, которое используется в повседневной деятельности, были проблемы с поставками комплектующих, которые решались исходя из логистических цепочек поставок сырья. На нас это отразилось в большей степени в сроках и стоимости продукции, но сейчас ситуация стабилизировалась, и тренд по наращиванию производства на самих заводах продолжается.



В качестве примера можно привести запущенную в ноябре подстанцию 110 кВ «Новокольцовская» в Екатеринбурге, где 100% оборудования отечественного производства. Более того, 85% оборудования произведено в Свердловской области. Ведь на Урале сосредоточены крупнейшие промышленные мощности страны, в том числе и по производству энергооборудования.



— С 1 июля правительство РФ отменило льготные условия по техническому присоединению к электросетям. Как менялся в течение 2022 года запрос потребителей на эту услугу?



— У нас был рост заявок. По итогам 2022 года будет более 50 тыс., примерно 81% из них — физические лица. С июля по ноябрь было сокращение объемов заключенных договоров ТП до 150 кВт в среднем на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем договоров категории малого и среднего бизнеса вырос на 9%.



В целом говорить о тенденциях пока преждевременно, так как законодательные новации были введены только в июле. Какие-то выводы можно будет сделать через год.



— Как в 2022 году изменились объемы энергопотребления?



— По сравнению с 2020 годом потребление выросло на 5,5%. Практически удалось достигнуть допандемийного уровня электропотребления. В целом по зоне деятельности компании (Свердловская область, Челябинская область, Пермский край) энергопотребление за 11 месяцев 2022 года составило почти 58 млрд кВтч, что немного выше прошлогодних объемов. За ноябрь прирост по «Россети Урал» составил 2,23% в сравнении с прошлогодними показателями, по филиалу «Свердловэнерго» — 4,13%. По Екатеринбургу, напротив, наблюдается снижение электропотребления на 1,15%.



— В последнее время вопросы надежности и качества электроснабжения обсуждаются в совокупности с проблемами динамично развивающихся территорий. Какова ситуация в этом сегменте?



— Мы активно работаем над вопросами повышения качества и надежности электроснабжения в динамично развивающихся пригородах Екатеринбурга, Челябинска и Перми. Проблема возникла не вчера и связана с объективными и достаточно глубокими системными причинами.



Речь идет о серьезно возросшей коммунально-бытовой нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру. Планы развития территорий не отражают реального перспективного роста потребления. Не все коттеджные поселки газифицированы. Заявители данных территорий помимо общих коммунально-бытовых нужд активно используют существующие мощности и для электроотопления, что приводит к перегрузке сети и повреждению ее элементов.



Для обеспечения энергопотребления данных территорий в 2023-2024 годах планируется реализовать комплекс технических мероприятий по основной сети 35-110 кВ, включая строительство новых центров питания, автоматизацию существующей и строящейся сети для обеспечения дополнительной надежности.



Также на открытое обсуждение будут выноситься вопросы синхронизации планов развития территорий и электросетевой инфраструктуры. Это и более плотный диалог с муниципалитетами в части выделения земель под новую застройку, так как нам важно синхронизировать планы и с их газификацией. И исчерпывающее консультирование клиентов при подаче заявки на техприсоединение. И в целом более пристальный контроль за энергопотреблением в рамках заявляемых величин.



— Какие проекты запланированы на следующий год?



— Будут пересмотрены и изменены подходы к работе клиентского блока. Расширены и автоматизированы механизмы обратной связи и скорость реагирования на инциденты. Уже реализуется модуль адресного информирования клиентов о плановых отключениях, связанных с проведением ремонтных работ. Кроме того, мы продолжим оказывать полное содействие развитию жилищного строительства в рамках техприсоединения. В 2023 году планируется подключить более 200 объектов в регионах присутствия: это более 2,2 млн кв. м. жилья. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель будет на уровне 1,8 млн кв. м.



В 2023 году планируется завершить реконструкцию подстанции «Шпагатная» в Сысертском городском округе, техперевооружение подстанции «Михайловская» на юго-западе региона, которая обеспечивает электроснабжение ряда промышленных объектов, а также строительство сетевой инфраструктуры для электроснабжения крупного транспортно-логистического терминала в Екатеринбурге.



С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте «Коммерсанта».



Фото предоставлено пресс-службой компании «Россети Урал»