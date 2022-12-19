Дистанционное производство

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК расширяют сферу применения беспилотных летательных аппаратов на промышленных производствах. Для этого предприятия приобрели пять современных дронов, на которые было выделено 14,4 млн руб. Новые аппараты позволят на основе высокоточных данных проектировать сложные инженерные объекты, оценивать объем производственных запасов и состояние инфраструктуры.



Первые дроны начали использоваться в маркшейдерской службе ЕВРАЗ КГОК при съемке карьеров, отвалов, хвостохранилища, складов и прочих производственных объектов. Сейчас беспилотники разной мощности нужны при проверке состояния оборудования, газопроводов, линий электропередачи и контактных сетей, для проведения съемок в других труднодоступных местах.







У промышленных дронов есть камеры высокого разрешения и тепловизоры, которые позволяют находить утечки тепла. Оборудование дает возможность задавать карту местности и осуществлять полеты по заранее намеченному маршруту. Эта информация направляется в общую базу, результаты можно сравнивать и находить изменения. Благодаря автоматической системе нагрева батареи аппараты способны работать при температуре до минус 20 градусов. Сигнал передается на расстояние до 15 км. За один вылет беспилотник способен отснять поверхность площадью в 1 гектар. Аэрофотосъемка выполняется с геолокацией, программное обеспечение позволяет обрабатывать полученные данные в автоматическом режиме и создавать 3D-модель.



«Использование дронов повышает точность, скорость и безопасность проведения работ в труднодоступных местах. Мы дистанционно инспектируем газопроводы, оцениваем запасы на рудных и угольных складах на безопасном удалении от объектов», — отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» Андрей Савин.







Специалисты, операторы дронов, прошли обучение. С начала года по заявкам работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совершено около 100 вылетов.



Добавим, что на нижнетагильском предприятии также началась реализация программы по переводу кранов на дистанционное управление. Первый проект будет реализован на четырех мостовых кранах в колесобандажном цехе и на коксохимическом производстве. Его планируется завершить в первом полугодии 2023 года. Вся программа рассчитана до 2024 года и предполагает оснащение системой дистанционного управления 13 кранов.



Перевод на дистанционное управление дает возможность перенести рабочие места машинистов в отдельное помещение, где будут установлены джойстики, дублирующие рычаги крана, а также мониторы и более удобные кресла. Кран будет соединен с рабочим местом крановщика через логический контроллер. На всех узлах, агрегатах кранов и в слепых зонах установят камеры видеонаблюдения, средства передачи сигнала в режиме реального времени и системы безопасности. Будет предусмотрен безопасный доступ к системе управления краном, включающий идентификацию оператора, допуск крана к работе по результатам проверки оборудования и информации, полученной из мобильной системы технического обслуживания и ремонта оборудования.







«Дистанционное управление кранами позволит улучшить условия труда, сделает эту работу более технологичной и интересной. Позволит сотрудникам повысить свои профессиональные навыки и уровень компетенций. Использование цифровых решений интересно молодежи», — отметил директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин.



Добавим, что информационные технологии активно внедряются и на других предприятиях горно-металлургического холдинга. На ЕВРАЗ ЗСМК начала применяться система видеоаналитики, отслеживающая соблюдение работниками правил промышленной безопасности. Технология функционирует на базе искусственного интеллекта и машинного зрения компании «ВидеоМатрикс».



Для программы применяются ранее установленные IP-видеокамеры наблюдения в среднесортном цехе, конвертерном цехе № 2 и на шаропрокатном стане № 1. При обнаружении нарушений система информирует диспетчера. Например, если сотрудник попадет в опасную зону, некорректно наденет спецовку, или у него не будет каски. Программное обеспечение четко определяет человека даже по наличию только части тела в кадре, в том числе если сотрудник находится за перекрытиями.







«Безопасность сотрудников — одна из приоритетных задач ЕВРАЗа. Сегодня на предприятиях компании проходит трансформация системы управления охраны труда. Наша задача остановить того, кто рискует, спасти жизнь и здоровье сотрудников. Система видеоаналитики — эффективный инструмент, который поможет увидеть отсутствие или неприменение барьера и вовремя принять меры», — подчеркнул директор по охране труда и промышленной безопасности ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Мишустин.



Запрещенные зоны огорожены, и когда работник попадает туда, то оказывается за преградой. Когда система не видит сотрудника полностью, то, ориентируясь на пропорции человеческого роста по видимой части тела, все равно безошибочно определяет факт нарушения.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа