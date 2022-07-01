Наивный лед

Во дворе Музея наивного искусства, который входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ), на улице Розы Люксембург, 18 готовится к открытию выставка ледяных скульптур.







Фигуры изо льда создают художники-реставраторы ЕМИИ по мотивам стеклянных работ известного уральского художника Альберта Коровкина. Картины и скульптуры из стекла этого автора хранятся во многих собраниях Екатеринбурга, Москвы, Суздаля, а его имя вошло во «Всемирную энциклопедию наивного искусства». Лед для работы предоставила компания «Айс-Проект 2000», а художественное освещение будет выполнено компанией «ПМ Групп».







Заведующий сектором наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин рассказал, что идея проекта родилась у него благодаря давним дружеским отношениям с организаторами фестиваля светового искусства «Не темно», который 24 и 25 декабря в очередной раз пройдет в Екатеринбурге.



«В Музее наива есть большая коллекция стекла Альберта Коровкина. Я работал с ней еще до того, как она попала в нашу экспозицию. И мы еще тогда придумывали, как ее наиболее выгодно подать. У нас эти скульптуры выставляются в витринах, потому что стеклу нужна особая подсветка. А в этом году появилась идея представить эти скульптуры в рамках фестиваля «Не темно». Сделать их изо льда и поставить их на улице, во дворе музея, чтобы привлечь внимание к творчеству автора», — говорит Андрей Бобрихин.







Администрация ЕМИИ и скульпторы-реставраторы музея с энтузиазмом восприняли идею создать копии стеклянных работ. Для уличной экспозиции было отобрано пять произведений Альберта Коровкина с минимальным количеством мелких деталей. Это позволяет вырезать их изо льда практически без адаптации: фигуры были только масштабированы.







«Мы отобрали несколько произведений Альберта Коровкина, не очень сложных, но значимых. В том числе — две скульптуры с образами львов. По китайскому гороскопу следующий год Кролика или Кота. А наши львы — это своего рода коты», — добавляет Андрей Бобрихин.







Всего во дворе Музея наива появится композиция из пяти фигур, повторяющих такие произведения художника, как «Женская фигура», «Конь с пышной гривой», «Петух-бентамка» и две работы с образом льва. Все они выполнены Альбертом Коровкиным в стеклодувной технике молибденового стекла в 1970-1980-е годы.



«Одна ледяная заготовка для скульптуры весит более 200 кг. Конечно, после обработки она становится легче», — рассказывает художник-реставратор ЕМИИ Михаил Мингазтдинов во время работы над скульптурой петуха.







Разноцветное освещение в ледяных скульптурах появится через один-два дня.



«В скульптурах уже подготовлены углубления, в которые будет заложено оборудование и закрыто ледяными заглушками. Вся арматура уже готова, осталось только закончить фигуры», — отмечает заведующий реставрационными мастерскими ЕМИИ Андрей Брагин.







Скульптуры можно будет посмотреть бесплатно. Для этого в часы работы музея ворота, ведущие во двор, будут открыты. Ледяные скульптуры можно будет увидеть до конца новогодних каникул, однако авторы идеи отмечают, что, если позволят погодные условия, выставка будет доступна и позже.







Постоянная экспозиция Альберта Коровкина представлена в Музее наивного искусства по адресу улица Розы Люксембург, 18. Всего в «Зале Коровкина» выставлено 40 произведений живописи по дереву, 10 графических работ, один живописный холст и 34 предмета из стекла.