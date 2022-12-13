В Свердловской области в пять раз сократилось число плановых проверок бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Свердловской области количество плановых проверок бизнеса в 2022 году сократилось в пять раз по сравнению с 2021 годом. Всего состоялось 4,5 тыс. проверочных мероприятий. В 2023 году их планируется сократить еще в 2,5 раза, сообщает департамент информационной политики региона.



«Приоритеты нового регулирования — профилактика и сокращение проверок в тех секторах экономики, где риск нарушений обязательных требований не велик. Региональными органами контроля проводятся профилактические мероприятия, из которых наиболее востребованы консультирование, профилактический визит и информирование», — прокомментировал министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.



В департаменте информационной политики региона отмечают, что на Среднем Урале идет системная работа по снижению нагрузки на бизнес. В соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева подготовлен документ, по которому запрещается вводить новые обязательные требования для бизнеса до конца 2023 года.



Помимо этого, регион участвует в пилотном проекте «Мобильный инспектор». Программа дает возможность инспектировать бизнес, не попадающий под действие моратория, в формате видеоконференции. Вдобавок в цифровой формат переводятся процессы досудебного обжалования.