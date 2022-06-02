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Свердловский облсуд обязал транспортную компанию «Лорри» выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн руб.

Происшествие случилось в ноябре 2021 года, когда водитель-экспедитор во время исполнения рабочих обязанностей перекачал колесо на дороге, после чего шина лопнула, а мужчину отбросило ударной волной на асфальт. С тяжелой травмой головы его отвезли в Областную клиническую больницу № 2 в Тюмени. Там спустя пару дней он скончался, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с заявлением о компенсации морального вреда обратилась вдова работника транспортной компании ООО «Лорри». По ее словам, смерть мужа принесла их несовершеннолетнему сыну глубокие страдания. Помимо этого, погибший в одиночку обеспечивал семью, и после его кончины остались невыплаченные кредиты. Они погашаются из средств соцобеспечения.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истца в неполном объеме: ООО «Лорри» обязуется выплатить 700 тыс. руб. в виде компенсации морального ущерба.

Однако заявитель была недовольна размером компенсации, а ответчик просил отказать в исполнении требований женщины. Поэтому они обратились в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и не согласился с решением суда первой инстанции, посчитав снижение размера компенсации морального вреда необоснованным, так как не была учтена степень психологической травмы ребенка из-за внезапной смерти отца.

В итоге облсуд изменил решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга и обязал ООО «Лорри» перечислить несовершеннолетнему сыну погибшего сотрудника 1,5 млн руб. для возмещения морального вреда.

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