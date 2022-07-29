ГК «КОРТРОС» с начала года продала 1 тыс. 918 квартир в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. ГК «КОРТРОС» с начала года продала 1 тыс. 918 квартир в Екатеринбурге в рамках проекта «Академический». За счет этого организация заняла первое место среди городских застройщиков по продажам недвижимости, сообщает пресс-служба девелопера.



Главный финансовый директор ГК «КОРТРОС» Егор Косарев, выступая на круглом столе «Проектное финансирование. Итоги 2022, какие изменения будут в 2023», подчеркнул, что организация заинтересована в продолжении программы субсидирования ипотеки, разработке новых программ для отдельных категорий граждан: многодетных семей, военных, работников науки, образования и так далее.



В рамках круглого стола также были подняты вопросы проектного финансирования: практика применения, проблемы и пути их решения. Е. Косарев подчеркнул, что сложностей с получением проектного финансирования не наблюдается, система взаимодействия отлажена, а банки демонстрируют партнерский подход.