Кредиты, валюта, инвестиции

Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов провел пресс-конференцию в Екатеринбурге, в ходе которой он подвел итоги 2022 года и поделился ожиданиями на 2023.



Непростой год



По мнению спикера, хотя год был тяжелым, принятые меры по поддержанию экономики способствовали «достаточно быстрой стабилизации финансовой системы».



«Я думаю, что совместно с правительством РФ, региональными органами власти мы смогли не допустить негативного развития ситуации, которое теоретически могло быть. После достаточно быстрой адаптации на финансовом рынке начала происходить более длительная структурная перестройка. Все меры, которые были приняты в этот период, мы считаем, были оправданными, имели свой положительный эффект», — сказал он.



Речь идет о повышении ключевой ставки, введении валютных ограничений, послаблений для финансового рынка, подразделений инфраструктуры, внедрении мер поддержки для предприятий, организаций и населения.



С 1 января часть мер поддержки и ограничений будет сниматься. По мнению Р. Марданова, это подтверждает наступившую в какой-то степени стабилизацию деятельности финансовых учреждений. В Банке России рассчитывают, что снятие ограничений пройдет относительно безболезненно.



Регулятор ожидает, что следующий год также окажется тяжелым: снижение экономического развития продолжится, инфляция будет выше таргета в 4%.



«Мы считаем, что удастся также не допустить негативных тенденций на финансовом рынке. Прежде всего надо поддерживать кредитование, особенно для тех, кому это критически важно», — отметил спикер.







В Банке России надеются, что 2024 год будет в большей степени позитивным и произойдет возврат к таргету инфляции, а также будут сняты все основные ограничения.



Если говорить о Свердловской области, то здесь ситуация была чуть более благоприятной, чем по стране, отметил Р. Марданов. Прежде всего это касается низких темпов инфляции и чуть меньшего снижения объемов выпуска продукции. Плюс в Свердловской области был благоприятный урожай. Помимо этого, на Среднем Урале реализованы основные меры поддержки.







Нефть сбила рубль



В последние две недели курсы доллара США и евро выросли более чем на 8 рублей. Р. Марданов отметил, что главными причинами этого стали новые санкции, в первую очередь связанные с экспортом нефти.



«Вы видите, что ситуация на нефтяном рынке достаточно нестабильная. Вступают в действие основные ограничительные меры на нефть, нефтепродукты с 1 февраля. Затем ценовой потолок. В ожидании реализации этих мер и ограничений рынок реагирует таким образом. По-видимому, он ожидает, что это негативно скажется на объемах экспорта», — объяснил спикер.



Он уточнил, что после резкого падения в феврале-марте рубль быстро укрепился, и это произошло за счет значительного превышения экспорта над импортом. Сейчас наступила фаза ожидания.



«Ожидания, конечно, спекулятивные: существенных изменений с точки зрения платежного баланса не произошло. Они еще будут, пока не определится степень влияния санкций на основные позиции нашей экономики», — заключил Р. Марданов.



Также он напомнил, что ограничения на покупку валюты продолжают действовать. Но приобрести ее можно.



Кредитование



Один из вопросов коснулся различных видов кредитования, в частности льготной ипотеки. Последнюю можно назвать «локомотивом» для кредитного рынка. В 2023 году ее продлили, но при этом повысили ставку до 8%.



Р. Марданов отметил, что эти меры не связаны с действиями финансовых организаций. Причиной стало настроение физических лиц: население перешло на сберегательную модель поведения и снижение рисков.







Спикер подчеркнул важность сферы льготной ипотеки и отметил, что это сегмент, в котором «должна быть сохранена доступность». Но Банк России против спекулятивных тенденций, когда жилье приобретается в инвестиционных целях. Регулятор хочет стимулировать тех, кто берет ипотеку, потому что нуждается в жилье. Позиция ЦБ состоит в том, чтобы льготы распространялись на тех, кто в этом нуждается. Поэтому, например, регулятор поддерживает решение расширить семейную ипотеку.



Сейчас наблюдается снижение спроса на приобретение жилья. Во многом это является следствием сберегательной модели поведения, но также повлияло охлаждение инвестиционного спроса. То же самое происходит и на вторичном рынке.



«Что касается остальных видов потребительского кредитования, то автокредитование упало, потому что на рынке нет соответствующего количества автомобилей, для покупки которых можно брать кредит. Мы считаем, что эта ситуация будет налаживаться в следующем году. Такое катастрофическое падение, как в этом году, потихоньку будет преодолеваться. Кредитование должно начать расти», — добавил Р. Марданов.



Аналогичные ожидания есть и в отношении других видов кредитования. Сберегательная модель не будет сохраняться долго. Люди переоценят свои перспективы и снова начнут потреблять, считает спикер. Он ожидает, что в следующем году кредитование вырастет на 10%.



Инвестирование и кредиты бизнесу



Р. Марданов рассказал, что, по последним данным, наблюдается рост инвестиций в бизнес. Некоторые предприятия в следующем году думают о сокращении, но, скорее всего, по итогам года снижения инвестиций быть не должно.



Для привлечения кредитов к бизнес-проектам отсутствуют какие-либо ограничения. Кредитование бизнеса растет быстрее, чем кредитование физических лиц.



«На крупных предприятиях показатель растет более высокими темпами. У малых и средних — достаточными темпами. Вопросов каких-то нет», — добавил спикер.



Помимо этого, ставка практически вернулась к докризисному уровню.



Однако существуют финансовые ограничения. Банки более внимательно следят за финансовым состоянием предприятий, потому что у некоторых оно уже ухудшается. Поэтому там, где такое происходит, доступность может стать хуже. Но с точки зрения процентных ставок ситуация нормализуется, считает Р. Марданов.







«Единственное, что ряд банков привлекали финансирование в валюте и зарубежных банках. Была такая сложность. Но достаточно быстро это было замещено соответствующими продуктами наших банков. Кстати, объемы кредитования выросли еще и потому, что произошло замещение кредитов, которые выдавали западные банки», — уточнил он.



Рынок остался



Другой вопрос затронул прошедшую частичную мобилизацию: не противоречит ли сохранение рыночных механизмов необходимости обеспечивать армию, то есть мобилизационной экономике? Р. Марданов заверил, что принципы мобилизации не введены, рынок сохраняется. Финансирование мероприятий, связанных со специальной военной операцией, закупка техники и вооружений происходит на рыночных принципах — принуждение отсутствует.



«Раньше был государственный оборонный заказ — он и остался. Как осуществлялись закупки для снабжения Вооруженных сил, так они и продолжаются. Но только они выросли в объеме. Единственное, что изменилось — пропорции. Принципы деятельности нисколько не изменились», — объяснил спикер.



Ставка зависит от инфляции



Р. Марданов поделился прогнозом по ключевой ставке, в случае если инфляция будет соответствовать прогнозу в 5-7% в 2023 году.



«Если инфляция будет ближе к 5%, то есть потенциал для снижения ставки. Если она в районе 7%, то, скорее всего, снижения не будет. В некоторых случаях, если будут какие-то риски, то может даже повыситься. Но в целом есть потенциал для снижения. Если инфляция к 2024 году вернется к 4%, то понятно, что ключевая снизится до 6,5%», — считает спикер.



Он отметил, что сейчас вероятность повышения остается на прежнем уровне. Все учитывалось при принятии последнего решения по ней. В данный момент фатальных рисков нет.



Изображения предоставлены пресс-службой Уральского ГУ Банка России