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На Южном Урале почти на треть выросли инвестиции металлургических предприятий

УрБК, Челябинск, 22.12.2022. В январе-сентябре 2022 года вложения в основной капитал обрабатывающих предприятий страны, в том числе Челябинской области, выросли. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России со ссылкой на доклад регулятора «Региональная экономика».

В частности, на Южном Урале капитальные инвестиции компаний, занимающихся обработкой, за год выросли почти на 30% и составили порядка 91 млрд руб. Также почти на треть увеличился этот показатель у металлургических предприятий, на 60% — у компаний по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Объемы инвестиций предприятий по производству химических веществ и химических продуктов выросли более чем на 80%.

Отмечается, что стимулом для повышения инвестиционной активности выступили меры господдержки на федеральном и региональном уровнях. Также на ситуацию оказало влияние частичное замещение частных инвестиций государственными.

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