На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала копченая колбаса

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. С 12 по 19 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 3,95%, до 635,37 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, за минувшую неделю подорожали свежие огурцы (на 3,43%, до 159,52 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 2,91%, до 525,01 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,17%, до 137,95 руб. за кг), яблоки (на 1,85%, до 103,69 руб. за кг), макароны из пшеничной муки высшего сорта (на 1,76%, до 119,67 руб. за кг), а также репчатый лук (на 1,54%, до 30,43 руб. за кг).



Заметнее всего подешевели гречневая крупа (на 5,3%, до 111,83 руб. за кг), сахар-песок (на 3,14%, до 61,3 руб. за кг), бананы (на 1,48%, до 103,7 руб. за кг), а также мясные консервы для детского питания (на 1,43%, до 994,95 руб. за кг).