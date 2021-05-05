В России могут повысить пошлины на пиво из «недружественных» стран

УрБК, Москва, 21.12.2022. Минэкономики и Минфин РФ рассматривают возможность повысить ввозные пошлины на пиво из «недружественных» стран. К ним относятся члены ЕС, США, Великобритания, Япония и Австралия. Окончательное решение пока не принято, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



Импорт пива в РФ сократился после 24 февраля и ужесточения западных санкций. За первые три квартала 2022 года в страну было ввезено примерно 23 млн декалитров пива, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В Ассоциации производителей пива сообщили, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%, освободившуюся нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии. В Росалкогольрегулировании говорят, что за три квартала производство пива в РФ выросло на 3%, до 634,8 млн дал (год к году).