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Вчера, 13:37

ЦБ: Инфляция на Среднем Урале замедляется седьмой месяц подряд

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Инфляция в Свердловской области в ноябре составила 11,6% после 12,2% в октябре. Она замедляется седьмой месяц подряд как в самом регионе, так и в целом в стране.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, в области снижаются цены на мясо птицы, и замедляется их рост на свинину и молочную продукцию. Главными причинами этого являются наращивание производства мяса и молока и сокращение издержек животноводов на корма.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, за счет рекордного урожая пшеницы замедлился рост цен на муку, макароны, хлеб и выпечку. В свою очередь, более высокий, чем в прошлом году, урожай сахарной свеклы привел к тому, что не так быстро увеличивалась стоимость сахара и кондитерских изделий.

Что касается непродовольственных товаров, в условиях неопределенности жители Среднего Урала меньше покупали бытовую технику, электронику и автомобили. Из-за этого снизился и темп роста цен на них.

Помимо этого, сократился спрос на заграничные поездки: сейчас уральцы выбирают отдыхать внутри страны.

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