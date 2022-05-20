Сотрудники ММК приняли участие во всероссийском фестивале «Игры ГТО-2022»

УрБК, Магнитогорск, 20.12.2022. Команда Челябинской области приняла участие в III фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО-2022», который состоялся в Самаре. Об этом сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Напомним, что право представлять Южный Урал в Самаре завоевала команда ММК по результатам региональных отборочных состязаний, состоявшихся в Магнитогорске в начале декабря. В составе южноуральской команды было шесть человек: Алена Гайдук (возрастная группа от 25 до 29 лет), Нурлан Исибаев (возрастная группа от 25 до 29 лет), Илья Новиков (возрастная группа от 30 до 34 лет), Алла Масина (возрастная группа от 35 до 39 лет), Александр Кицаев (возрастная группа от 40 до 44 лет), Наталья Шестаева (возрастная группа от 40 до 44 лет).



На всероссийском фестивале в личных состязаниях «Иду на рекорд» участникам нужно было выполнить один из заявленных нормативов на максимально возможный результат. На выбор у претендентов были прыжок в длину с места двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и подтягивание из виса на низкой/высокой перекладине.



Представитель сборной команды Челябинской области на «Играх ГТО» Илья Новиков (VII возрастная ступень) в дисциплине «Поднимание туловища из положения лежа на спине» (пресс) с результатом 72 подъема за одну минуту стал сильнейшим атлетом России в своей возрастной категории. Спортсменка из Магнитки Алена Гайдук (VI ступень) также одержала победу в этой же дисциплине, показав результат 71 подъем за минуту. Алла Масина (VIII ступень) победила в дисциплине «Прыжок с места толчком двумя ногами» с результатом 250 см. Отметим, что Алена Гайдук и Алла Масина уже вписывали себя в книгу рекордов ГТО, показав лучшие результаты в отдельных видах программы в своих возрастных группах на предыдущих всероссийских фестивалях комплекса.



Успехи физкультурников Магнитки нельзя назвать случайными, поскольку ПАО «ММК» уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорта и первым среди промышленных предприятий региона создало на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным во всероссийском физкультурном спортивном комплекса «Готов к труду и обороне». ММК также стал одним из первых в России поощрять сотрудников за выполнение нормативов ГТО, приобщая их к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни.



В других видах программы фестиваля в Самаре представители команды Челябинской области не стали победителями, но выступили достойно, пробившись в финал как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях. Кульминацией многодневных состязаний стала финальная командная гонка, в которой было два забега по шесть команд-финалистов от регионов. Главными условиями состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков).



В упорной борьбе первое место завоевала команда Санкт-Петербурга, серебро досталось победителям прошлогодних игр из Белгородской области, третий результат у физкультурников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.



Всего в III «Играх ГТО» приняли участие более 400 сильнейших атлетов, мужчин и женщин из 45 субъектов России, а само мероприятие стало ярким завершением череды физкультурно-спортивных фестивалей ГТО этого года.