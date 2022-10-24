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Вчера, 17:56

Объем параллельного импорта в РФ превысил 20 млрд долл. США

Объем параллельного импорта в Россию со дня установления данного режима превысил 20 млрд долл. США. За восемь месяцев текущего года в страну было ввезено 2,4 млн т товаров. Чаще всего в число импортируемой продукции входят автомобили, станки и прочее оборудование. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на слова главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимира Булавина.

«Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности», — сообщил В. Булавин.

По его словам, такие меры стабилизируют стоимость товаров на рынке. Специалисты таможенной службы также считают, что прямой корреляции между режимом параллельного импорта и увеличением контрафактной продукции не наблюдается.

«С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. В этом году изъято свыше семи миллионов единиц контрафактной продукции», — подчеркнул глава ФТС.

Ранее стало известно, что объем параллельного импорта в Россию после его легализации с каждым месяцем в среднем увеличивается на 12%. Так, в октябре в стоимостном выражении он составлял 12,6 млрд долл. США.

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