На Среднем Урале 16% семей имеют возможность взять в кредит недорогой новый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. В Свердловской области 15,6% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 0,9 млн руб.). В среднем по стране эта доля составляет 16,3%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



С этим результатом Средний Урал занял 26-е место рейтинга среди 85 регионов РФ. Первыми в списке по этому показателю стали ЯНАО (56,9%), Чукотский автономный округ (48,9%) и Магаданская область (44,2%).



Помимо этого, в рейтинге даны доли семей в регионах, которые могут взять в кредит и содержать новый средний по стоимости (2,5 млн руб.) и автомобиль премиум-класса (10 млн руб.). Так, в Свердловской области позволить себе это могут 3,1% и 0,2% семей соответственно.