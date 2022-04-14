На Среднем Урале поголовье птицы за год сократилось на 7,6%

В Свердловской области поголовье птицы в хозяйствах всех категорий на конец ноября этого года составило 12,1 млн голов, что на 7,6% меньше по сравнению с прошлым годом (13,1 млн голов). Об этом сообщает Свердловскстат.
Кроме этого, за год на 2,8% снизилось поголовье свиней, на 0,9% — овец и коз.
В свою очередь, за указанный период выросло поголовье крупного рогатого скота (на 1,4%), в том числе коров (на 0,6%).
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