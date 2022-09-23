Суммарная задолженность екатеринбуржцев по административным штрафам составляет 31,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. В Екатеринбурге долги по административным штрафам имеет 57 тыс. 701 человек. Их суммарная задолженность составляет 31,3 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.
С 19 по 23 декабря полиция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Граждан призывают своевременно оплачивать штрафы. Лица, которые не погасят задолженность, могут быть привлечены к дополнительной административной ответственности. По ней предусматривается наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа (минимум 1 тыс. руб.), административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.
«В случае не погашения задолженности штрафы взыскиваются в принудительном порядке службой судебных приставов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории Российской Федерации и выезда за границу. Оплатить административный штраф можно в любом отделении банка», — говорится в сообщении.
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