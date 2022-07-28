Предъюбилейные итоги

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел пресс-конференцию, посвященную итогам 2022 года и планам на 2023 год. Градоначальник озвучил предварительные итоги социально-экономического развития и рассказал об изменениях, которые ждут мегаполис в связи с предстоящим празднованием 300-летия.



Об экономических показателях



В начале мероприятия глава Екатеринбурга представил экономические итоги года. Алексей Орлов рассказал, что, несмотря на сложности, столица Урала сохраняет лидирующие позиции среди городов-миллионников по основным макроэкономическим показателям.



Так, за период с января по сентябрь объем инвестиций по крупным и средним организациям Екатеринбурга увеличился почти на 24% и составил чуть более 124 млрд руб.



Уровень регистрируемой безработицы в Екатеринбурге также остался одним из самых низких в стране и составил 0,46% от экономически активного населения. Одновременно оборот крупных и средних организаций Екатеринбурга за 10 месяцев 2022 года достиг порядка 3 трлн руб., что на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.



Рост объемов промышленного производства в Екатеринбурге также продолжился. Так, объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий промышленности за период с января по октябрь увеличился на 15,1% к уровню 2021 года и составил около 600 млрд руб. При этом объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырос на 18,1% и составил порядка 500 млрд руб.



«Большое внимание мы продолжаем уделять мерам поддержки строительной отрасли — одной из системообразующих для Екатеринбурга. Даже в непростых экономических условиях столица Урала демонстрирует устойчивое развитие и в этой сфере», — заявил градоначальник.







Так, по предварительным оценкам, к концу 2022 года объем введенного жилья в Екатеринбурге составит 1 млн 450 тыс. кв. м. Кроме того, в эксплуатацию будут введены 800 тыс. кв. м. нежилых объектов.



«Еще порядка 30 объектов социальной сферы и дорожного хозяйства находятся в стадии проектирования. Это наши заделы на ближайшую перспективу», — анонсировал планы в этом направлении Алексей Орлов.



О социальной инфраструктуре



Глава города рассказал, что ряд серьезных достижений в текущем году касается развития социальной инфраструктуры. Так, в 2022 году было завершено строительство трех зданий школ на 2 тыс. 525 мест. Выполнен комплексный капитальный ремонт двух зданий детских садов и четырех зданий школ в общей сложности на 2 тыс. 700 мест. Также завершено обустройство двух школьных стадионов.



Кроме того, был выполнен капитальный ремонт Детской художественной школы № 3 в микрорайоне Уктус и открыт новый учебный корпус Детской художественной школы № 2 в Академическом районе. После модернизации открылась библиотека № 40 в микрорайоне Эльмаш.



В 2023 году запланированы ремонт и строительство еще семи детских садов и школ на 3 тыс. 825 мест.



О спорте



В целях создания условий для занятий физкультурой и спортом в 2022 году введено в эксплуатацию 32 спортивных сооружения. Благодаря реализации программы «Спорт в каждый двор» было модернизировано семь спортплощадок.



Помимо этого, введен в эксплуатацию Центр художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный. Этот объект будет использоваться при проведении Международного фестиваля университетского спорта в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. К концу декабря, с опережением графика, завершится капитальный ремонт плавательного бассейна и спортивного павильона на территории стадиона «Калининец», который также станет площадкой для проведения предстоящих соревнований.



Также завершен капитальный ремонт плавательного бассейна спортивной школы «Юность». Здесь же был заложен первый камень второй очереди строительства ледовой арены «Дацюк-арена».



По итогам 2022 года доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составила более 52%.



О благоустройстве



Глава Екатеринбурга также рассказал о том, что было сделано в текущем году для благоустройства общественных пространств в городе.



«Существенные шаги были сделаны для реализации масштабного проекта по преобразованию набережной реки Исети. В частности, разработаны концепции и эскизные проекты благоустройства четырех участков общей протяженностью более 12 км», — сказал Алексей Орлов.



Продолжается реконструкция ЦПКиО им. В.В. Маяковского. В этом году в парке было установлено новое колесо обозрения, ведутся работы по восстановлению летнего театра, где в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга пройдут концерты известных музыкантов. Кроме того, в пользование центральному парку был передан летний парк «Уралмаш» для реализации проекта благоустройства этого пространства.



Также в городе был отремонтирован Исторический сквер, выполнено благоустройство первой очереди Преображенского парка, начато благоустройство Солнечных аллей в микрорайоне Солнечном.



В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2022 году было благоустроено 10 дворовых территорий.



О бизнесе



В 2022 году в Екатеринбурге состоялся ряд крупных мероприятий, направленных на развитие международных деловых отношений и въездного туризма. Наиболее значимыми из них стали XII Международная промышленная выставка «Иннопром», IX Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild, Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек.



«Все эти мероприятия направлены на создание условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса. Так, в 2022 году в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» администрацией города Екатеринбурга было заключено 17 соглашений о сотрудничестве, в том числе с «СКБ-Контур», ОАО «РЖД», «Институтом государственно-частного планирования», «Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации». Подписано ключевое соглашение о реализации инфраструктурного проекта «Наземное метро». Заключенные договоренности позволят привлечь в уральскую столицу инвестиций на сумму более 160 млрд руб.», — сказал Алексей Орлов.



О ЖКХ



Рассказывая об итогах деятельности по обеспечению функционирования и развития городского хозяйства, глава Екатеринбурга подчеркнул, что все запланированные ремонты на объектах коммунального комплекса в текущем году были выполнены в полном объеме. Так, произведен капитальный ремонт 73 км тепловых сетей, осуществлены ремонт и перекладка 40 км сетей водоснабжения и водоотведения. До конца года в городе также будут заменены 311 лифтов в 101 многоквартирном доме. Из аварийного жилого фонда в благоустроенное жилье к концу города переедет 274 семьи.



«По результатам аукционов заключены договоры КРТ (о комплексном развитии территорий — прим. ред.) в отношении трех территорий жилой застройки в Орджоникидзевском районе. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса были приняты решения о КРТ нежилой застройки в отношении двух территорий на улицах Азина и Черкасской», — напомнил градоначальник.



Также продолжаются работы по рекультивации полигона ТКО «Широкореченский». На сегодняшний день процент выполнения технологического этапа работ составляет 67%. По итогам рекультивации будет восстановлено 23 га земель до состояния пригодного для использования.



Для повышения качества уборки улиц города было закуплено 79 единиц новой коммунальной техники.



О транспорте



Объем перевозки пассажиров, по словам Алексея Орлова, в 2022 году увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом и составил почти 247 млн человек. Параллельно с ростом пассажиропотока у города повысились и затраты на содержание, ремонт и развитие транспортного парка. Это стало одной из причин, по которым в ближайшее время стоимость проезда в городском транспорте Екатеринбурга может вырасти еще на 1 руб. — до 33 руб. При этом все льготы для отдельных категорий граждан будут сохранены. Также планируется продление совместного проекта с платежной системой «Мир», в рамках которого держатели карт получают скидку при оплате ими проезда.



Значимым событием 2022 года стал запуск первого в России межмуниципального трамвайного маршрута «Верхняя Пышма — Екатеринбург».



«При всесторонней поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева к своему 300-летию Екатеринбург получит 45 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Нами были проведены необходимые конкурсные процедуры и определен победитель. Теперь дело за поставщиком», — сказал глава города.



Кроме того, в 2023 году Екатеринбург планирует принять участие в федеральном проекте по обновлению транспортной системы. Благодаря этому в городе может появиться 25 новых трамваев повышенной вместимости, стоимость которых составит около 140 млн руб. за единицу.



Также в 2022 году выполнено строительство дорог общей протяженностью 5 км, произведен ремонт более 530 тыс. кв. м. дорожного покрытия. Была досрочно завершена реконструкция путепровода на пересечении улицы Луганской с Объездной автодорогой.



Алексей Орлов подчеркнул, что передача полномочий по утверждению Генплана города в ведение Минстроя позволит комплексно развивать Екатеринбургскую агломерацию. В том числе — включить в план проекты по созданию наземного метро.



О 300-летии



Глава города также уделил внимание предстоящим празднованиям 300-летия Екатеринбурга.



В соответствии с планом подготовки к 300-летию, который утвержден губернатором, в городе продолжаются работы по строительству социальных объектов и развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, ведется подготовка масштабной праздничной программы.



Так, на 2023 год запланировано строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Еще одним важным проектом станет реконструкция улично-дорожной сети вокруг многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зрителей. Основные работы на объекте должны быть завершены к концу 2023 года.



Кроме того, в юбилейный для Екатеринбурга год планируется завершение еще нескольких знаковых для города проектов: строительства трамвайной ветки в Академический и Солнечный, а также подготовки спортивной и транспортной инфраструктуры для проведения Международных летних университетских игр.



В заключение Алексей Орлов отметил, что, согласно прогнозам, в 2023 году доходы бюджета столицы Урала составят 64,2 млрд руб., при этом главный финансовый документ города сохранил социальную направленность.