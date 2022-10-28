Сергей Коровин об адаптации строительной отрасли Урала к новым условиям

Банк России опубликовал очередной доклад «Региональная экономика», в котором анализируются экономические тенденции развития российских регионов. При подготовке материала используется широкий спектр экономической информации: данные статистики, опросы российских нефинансовых предприятий и мнения экспертов. Данные доклада учитываются при принятии решения по ключевой ставке.



В декабрьском докладе эксперты Банка России уделили большое внимание оценке инвестиционной активности и состоянию региональных бюджетов как показателей, влияющих на совокупный спрос и, соответственно, на инфляцию. В свою очередь, инвестиционная активность во многом зависит от состояния строительной отрасли, спроса на жилую недвижимость, объемов финансирования государственных программ.



В целом по России в январе-сентябре 2022 года годовой прирост инвестиций в строительстве составил 22,7%. Наибольшая активность отмечалась в автодорожном и жилищном строительстве. Инвестиции в возведение многоквартирных домов поддерживались благодаря спросу населения на недвижимость на фоне действия программ льготной ипотеки, а также сохранению привлекательности вложений в недвижимость по сравнению с другими инвестиционными инструментами.



На Урале спрос на стройматериалы, по данным опросов строительных организаций, также оставался высоким за счет выполнения работ в рамках национальных проектов в дорожной и социальной сферах. Отмечалась стабильно высокая потребность в арматуре, трубах, цементе, стеновых панелях, асфальте, плитке, щебне и гравийной смеси. По информации предприятий нефинансового сектора, планы по объемам инвестиций на 2023 год остаются прежними, а значит, спрос на услуги строительной отрасли с их стороны сохранится.



Региональные застройщики отмечали, что серьезных проблем с поставками основных видов стройматериалов нет, большая часть из них производится непосредственно на Урале в достаточном количестве. Вместе с тем, например, производители керамической плитки отметили, что по ряду позиций ввиду нехватки импортного сырья требуется перестройка производственных процессов и ассортимента.



Площадь строящегося жилья на Урале в октябре-ноябре продолжала расти. Количество запусков новых проектов превысило показатели аналогичных месяцев предыдущего года. На рынке по-прежнему сохраняется дефицит рабочих и строительных специальностей, что приводит к росту зарплат.



При этом продажи на первичном рынке жилой недвижимости остаются ниже, чем в прошлом году. Осенью количество заключаемых сделок сократилось, прирост средств населения на эскроу-счетах замедлился. Например, в Свердловской области в октябре по сравнению с сентябрем количество действующих счетов эскроу снизилось на 4%, сумма остатков средств на них — на 3%. Участники и аналитики рынка отмечают некоторое уменьшение спроса со стороны покупателей, стремящихся улучшить свои жилищные условия. В этих условиях в Свердловской области количество нереализованных квартир на первичном рынке в октябре продолжило расти, а их предложение на вторичном — снижаться. В дальнейшем на спрос и динамику цен может заметно повлиять прекращение государственной программы льготной ипотеки на новостройки.



Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин

Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России