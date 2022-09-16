Сергей Коровин об адаптации экономики Уральского макрорегиона к текущим условиям

Банк России опубликовал очередной доклад «Региональная экономика», в котором регулятор описывает основные экономические тенденции во всех российских макрорегионах. Так, в июле-августе жители Урала по-прежнему сохраняли приверженность сберегательной модели поведения, откладывая крупные покупки «на потом». На этом фоне инфляция продолжила замедляться. Ценовые ожидания предприятий Урала снижались почти во всех отраслях.



Российская экономика перестраивается с учетом существенных изменений внешних условий, в первую очередь сокращения возможностей экспорта в Европу и сложностей с импортом оборудования. Уральские экспортеры отмечали, что, даже несмотря на сокращение объемов поставок и наличия дисконта к ценам российских экспортируемых товаров, внешнеторговые операции остаются выгодными из-за высоких мировых цен. Кроме того, несколько улучшилась и ситуация с импортом оборудования.



В то же время сложности с экспортом продукции продолжали негативно влиять на деятельность уральских металлургов и производителей удобрений.



Благодаря уменьшению ключевой ставки продолжилось снижение банковских ставок по кредитам и депозитам. Соответственно, снизившиеся ипотечные ставки привели к оживлению спроса на новостройки. Объем выдачи ипотечных кредитов в Уральском макрорегионе вырос за июль на 47% при среднем приросте по России на 34%. Оживлению спроса также способствовали действующие программы льготной ипотеки. В ответ на это застройщики Урала возобновили запуск новых проектов строительства многоквартирных домов — в июле их количество стало максимальным с начала года (на 20% больше, чем в среднем за прошлый год, но на 34% ниже, чем в июле 2021 года). По данным ЕИСЖС, на конец августа суммарная площадь строящейся недвижимости на Урале стала максимальной за три года (13,1 млн кв. м.).



Банк России публикует доклад накануне заседания совета директоров, на котором принимается решение по ключевой ставке. При подготовке доклада используется широкий спектр экономической информации — статистика, опросы 14 тыс. российских нефинансовых предприятий и мнения экспертов. Данные доклада учитываются при принятии решения по ставке.



Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин

Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России