УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:00

Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал ввести в регионе масочный режим

Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал ввести в регионе масочный режим в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Об этом рассказала сегодня во время брифинга в Екатеринбурге замглавы ведомства Анжелика Пономарева.

«Мы, управление Роспотребнадзора, рекомендуем ввести масочный режим. Обеспечить всем жителям нашего региона защиту органов дыхания, прежде всего в местах массового пребывания населения: общественный транспорт, объекты транспортной инфраструктуры, все общественные места. Это закрытые помещения — на рабочих местах, в учебных аудиториях. Рекомендуем там соблюдать масочный режим», — сказала она.

Также необходимо усилить дезинфекционный режим на транспорте, объектах транспортной инфраструктуры. В Екатеринбурге, Сухом Логе, Богдановиче и Каменске-Уральском перевести школы на дистанционное обучение с 19 декабря, а 26 декабря — во всех муниципалитетах.

А. Пономарева уточнила, что сейчас в Свердловской области заболеваемость ОРВИ и гриппом в 1,5 раза больше среднероссийского показателя. Средний многолетний уровень превышен на 70%, эпидпорог по совокупному населению — на 24%.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 14:01 Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал ввести в регионе масочный режим

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал ввести в регионе масочный режим в связи с ...

25.08.2022 В Свердловской области могут вернуть масочный режим в местах массового пребывания людей по рекомендации регионального Роспотребнадзора

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионе. Пока ...

03.06.2022 Евгений Куйвашев отменил масочный режим в Свердловской области

В Свердловской области с 4 июня полностью отменяется масочный режим. Соответствующий указ подписал глава региона ...

27.10.2020 В России вводят всеобщий масочный режим

УрБК, Москва, 27.10.2020. В России с 28 октября 2020 года запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ...

25.02.2011 Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нижнем Тагиле достиг максимальных значений

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2011. За прошедшую неделю в Нижнем Тагиле зафиксирован максимальный с начала года уровень ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги
Архив новостей
Декабрь 2022 (418)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18