Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал ввести в регионе масочный режим

Свердловский Роспотребнадзор рекомендовал ввести в регионе масочный режим в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Об этом рассказала сегодня во время брифинга в Екатеринбурге замглавы ведомства Анжелика Пономарева.



«Мы, управление Роспотребнадзора, рекомендуем ввести масочный режим. Обеспечить всем жителям нашего региона защиту органов дыхания, прежде всего в местах массового пребывания населения: общественный транспорт, объекты транспортной инфраструктуры, все общественные места. Это закрытые помещения — на рабочих местах, в учебных аудиториях. Рекомендуем там соблюдать масочный режим», — сказала она.



Также необходимо усилить дезинфекционный режим на транспорте, объектах транспортной инфраструктуры. В Екатеринбурге, Сухом Логе, Богдановиче и Каменске-Уральском перевести школы на дистанционное обучение с 19 декабря, а 26 декабря — во всех муниципалитетах.



А. Пономарева уточнила, что сейчас в Свердловской области заболеваемость ОРВИ и гриппом в 1,5 раза больше среднероссийского показателя. Средний многолетний уровень превышен на 70%, эпидпорог по совокупному населению — на 24%.