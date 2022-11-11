В Екатеринбурге количество пустующих площадей в торговых центрах составляет от 7% до 18%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В екатеринбургских торговых комплексах на сегодняшний день пустует от 7% до 18% предпринимательских площадей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерию Козлову.



По ее словам, в такой ситуации труднее всего приходится самым масштабным торговым центрам.



«37,5% зарубежных компаний, арендующих площади ТЦ, приостановили свою деятельность в России, 34,4% прекратили деятельность и 28,1% проводят реструктуризацию», — отметила она.



Также в следующем году продолжится перестройка российского бизнеса в связи с тем, что представители брендов зарубежных стран покидают товарный рынок.



Ранее сообщалось, что в январе-октябре 2022 года посещаемость торговых центров Екатеринбурга оказалась на 11% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Предполагается, что по итогам ноября-декабря отставание от 2021 года составит 8-10%.