В Свердловской области численность платформенных работников выросла в 1,5 раза

В Свердловской области численность платформенных работников в III квартале увеличилась по сравнению с I кварталом в 1,5 раза и составила 92,8 тыс. человек. Об этом сообщает Свердловскстат.



При этом доля платформенных работников в общей численности занятых региона за I-III кварталы этого выросла с 3,1% до 4,6%.



Согласно статистике, в Свердловской области женщины в среднем чаще выбирали такой тип оплачиваемой трудовой деятельности. Так, в III квартале через платформы работали 4,8% и 4,4% занятых женщин и мужчин соответственно.



Отмечается, что платформенная занятость больше распространена среди городских жителей (4,9% против 2,6% из сел) в возрасте до 40 лет (60,6%) с высшим образованием (51,7%).



Уточняется, что к работе через платформы относится использование сайтов и приложений для поиска клиентов и выполнения заказов (например, «Яндекс. Такси», «Авито», «Профи.ру» и другие).