Председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ назначен Сергей Чирков

УрБК, Москва, 15.12.2022. Глава правительства РФ назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале кабмина.



Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) был образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Новое ведомство начнет работу с 1 января 2023 года.



«Объединение структур позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее и удобнее оформлять и предоставлять меры соцподдержки, снизить административную нагрузку на бизнес», — говорится в сообщении правительства РФ.



В кабмине отмечают, что в Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования.