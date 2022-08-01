УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:29

Председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ назначен Сергей Чирков

УрБК, Москва, 15.12.2022. Глава правительства РФ назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале кабмина.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) был образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Новое ведомство начнет работу с 1 января 2023 года.

«Объединение структур позволит повысить качество обслуживания граждан, быстрее и удобнее оформлять и предоставлять меры соцподдержки, снизить административную нагрузку на бизнес», — говорится в сообщении правительства РФ.

В кабмине отмечают, что в Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.08.2022 Врио главы Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков

УрБК, Москва, 01.08.2022. Временно исполняющим обязанности главы Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Андрея Кигима ...

20.05.2022 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает ...

20.05.2022 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования

УрБК, Москва, 20.05.2022. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого Фонда пенсионного и ...

26.04.2022 В России с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования

В России с 1 января 2023 года появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Объединение функций ПФР и ФСС ...

26.04.2022 В России с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования

УрБК, Москва, 26.04.2022. В России с 1 января 2023 года появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги
Архив новостей
Декабрь 2022 (373)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18