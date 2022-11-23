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В Свердловской области объем поручительств малому и среднему бизнесу превысил 190% к уровню 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. На сегодняшний день объем поручительств, которые предоставлены малому и среднему бизнесу Свердловской области, превысил 190% к уровню 2021 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

«Это итог многолетней систематической работы в регионе и эффект от совмещения гарантийной и микрофинансовой деятельности, центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта. На 12 декабря с предпринимателями заключено 1 тыс. 138 договоров. Сумма поручительств составила свыше 5 млрд рублей, это позволило привлечь на развитие бизнеса почти 12,5 млрд рублей», — цитирует Дмитрия Ионина департамент информационной политики Свердловской области.

По словам замгубернатора, на Среднем Урале стабильно увеличивается число занятых в сфере малого и среднего бизнеса. В конце III квартала их зарегистрировано 897 тыс. 157 человек.

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