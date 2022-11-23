В Свердловской области объем поручительств малому и среднему бизнесу превысил 190% к уровню 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. С начала 2022 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ...

Господдержка позволила свердловским предпринимателям привлечь в банках почти 11 млрд рублей

СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств

С начала года в Свердловской области число самозанятых выросло на 18,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. С начала 2022 года в Свердловской области число самозанятых выросло на 18,4 тыс. ...