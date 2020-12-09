В Минфине РФ предложили объединить ОМС И ДМС

УрБК, Москва, 14.12.2022. В Минфине РФ предложили объединить системы обязательного и добровольного медицинского страхования. Предполагается, что второе станет дополнением к первому. Сейчас эти системы работают параллельно. Об этом сообщает газета «Ведомости».



Администрирование новой системы планируется отдать страховщикам. Сейчас инициатива обсуждается с участниками страхового рынка. Минздрав РФ с ней пока не знаком.