В Минфине РФ предложили объединить ОМС И ДМС

УрБК, Москва, 14.12.2022. В Минфине РФ предложили объединить системы обязательного и добровольного медицинского страхования. Предполагается, что второе станет дополнением к первому. Сейчас эти системы работают параллельно. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Администрирование новой системы планируется отдать страховщикам. Сейчас инициатива обсуждается с участниками страхового рынка. Минздрав РФ с ней пока не знаком.
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