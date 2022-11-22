УБРиР приглашает екатеринбуржцев на открытие катка в «Арена Парке»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге на спортивной площадке «Арена Парк» 16 декабря состоится открытие «Катка УБРиР». По словам организаторов, в этом году ледовая площадка станет масштабнее и привлекательнее благодаря партнерству «Екатеринбург Арены» и Уральского банка реконструкции и развития.



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, для жителей города на территории комплекса проведут развлекательную программу: красочные выступления на льду, активные игры для самых маленьких посетителей, флешмоб и приятные сюрпризы от партнеров. К мероприятию присоединится ХК «Автомобилист» и проведет мастер-класс на льду. Программа завершится катанием под популярные новогодние песни.









Расписание на рабочие и праздничные дни, стоимость входного билета и проката коньков можно посмотреть на сайте «Арена Парка».



Отмечается, что для клиентов банка УБРиР на ледовой площадке действуют особые условия: при оплате входных билетов и аренды коньков картой банка начисляется повышенный кешбэк в 20% и выплачивается в соответствии с действующими правилами и тарифами банка 20-го числа следующего месяца, не более 500 руб. за месяц. Чтобы начать пользоваться кешбэком сразу, можно заказать карту MyLife по ссылке.



«Каток — это место, с которым у большинства из нас связаны приятные воспоминания. В детстве ты приходишь туда с папой и мамой, потом с друзьями, а когда вырастаешь — приводишь своих детей. Банк с удовольствием поддерживает такие общегородские проекты, которые помогают сплотить семью, объединить несколько поколений и оставить в душе яркие воспоминания. А катание на коньках — это еще и эмоции, и здоровье, и румяные щеки! При поддержке Банка УБРиР в этом году каток стал заметно больше, а стоимость катания осталась такой же доступной», — отметила директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.









«Каток УБРиР» в «Арена Парке» включает в себя три площадки: большое пространство для массового катания, спортивный корт с бортами и ледовая зона с развлечениями для детей. На катке для детей бесплатно будут организованы специальные опоры (ассистенты фигуристов), чтобы они могли научиться кататься на коньках. Высокое качество льда обеспечит профессиональная команда стадиона за счет современного оборудования.



«Каток УБРиР» находится на улице Татищева, 47а/1, вблизи перекрестка Татищева — Пирогова. Вход в здание проката находится с улицы Татищева, а со стороны улицы Пирогова открыт въезд на вместительную бесплатную парковку для гостей.



Фото предоставлены пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития