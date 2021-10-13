В Екатеринбурге ограничат движение по мосту на улице 2-й Новосибирской

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге будут перекрывать движение транспорта по мосту на улице 2-й Новосибирской с 12.00 до 12.20 и с 16.00 до 16.20. Ограничение продлится с 22 по 30 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ограничение движения связано с проведением работ по реконструкции улицы 2-й Новосибирской.

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