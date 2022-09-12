Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,71 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. По итогам ноября 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 66,17 до 67,71 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц увеличились с 66,5 до 67,88 руб., в Нижнем Тагиле — с 66,94 до 67,97 руб., в Первоуральске — с 65,58 до 66,57 руб., в Каменске-Уральском — с 65,07 до 65,96 руб., в Серове — с 65,53 до 70,63 руб.