Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8,3%

По состоянию на 5 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. 197 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю показатель не изменился, за месяц — вырос на 0,5%. С начала года средняя цена предложения увеличилась на 8,3%.

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