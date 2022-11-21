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Вчера, 17:01

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,53%

УрБК, Москва, 09.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,51 руб., евро — 65,85 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,42%, европейской — на 0,53%.

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