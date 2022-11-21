Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,53%

УрБК, Москва, 09.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,51 руб., евро — 65,85 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,42%, европейской — на 0,53%.

Материалы по теме

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%

УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,79%

УрБК, Москва, 17.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,39 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,45%

УрБК, Москва, 16.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,21 руб., евро — ...

С начала сегодняшних торгов курс евро снизился на 0,96%

УрБК, Москва, 10.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,14 руб., евро — ...

С начала сегодняшних торгов курс евро снизился на 0,88%

УрБК, Москва, 28.10.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 61,51 руб., евро — ...