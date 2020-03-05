За девять месяцев банки направили в фонд обязательного страхования вкладов более 157 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.12.2022. В январе-сентябре 2022 года банки внесли в фонд обязательного страхования вкладов 157,79 млрд руб. Это на 22,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.



Обязанность по уплате взносов исполнили 295 банков. Платежи отсутствуют у девяти банков, из которых два прекратили работать из-за аннулирования лицензии, а семь не имеют застрахованных вкладов, что подтверждается отчетностью.



Страховые взносы в банках считались по базовой ставке 0,12%. Дополнительная и повышенная ставки в течение 2022 года действуют в размере 0%.