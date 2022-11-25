Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 08.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 62,58 руб., евро — 65,68 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,27%, европейской — на 0,6%.

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