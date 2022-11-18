В Екатеринбурге пройдет вторая часть общественных обсуждений по развитию велоинфраструктуры города

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Вторая часть общественных обсуждений по развитию велоинфраструктуры Екатеринбурга пройдет в субботу, 10 декабря 2022 года, на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16. В обсуждении городского велокаркаса организаторы приглашают принять участие всех желающих, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Первая часть обсуждений состоялась в ноябре этого года в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0». Наработки были использованы при подготовке материалов Генерального плана Екатеринбурга до 2045 года.



В рамках второй встречи предполагается обсуждение уже разработанной карты инфраструктуры индивидуальной мобильности и утверждение проекта велокаркаса Екатеринбурга.



Организаторами мероприятия выступают департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга и МБУ «Мастерская генерального плана». Для участия требуется регистрация.