В Екатеринбурге пройдет вторая часть общественных обсуждений по развитию велоинфраструктуры города

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Вторая часть общественных обсуждений по развитию велоинфраструктуры Екатеринбурга пройдет в субботу, 10 декабря 2022 года, на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16. В обсуждении городского велокаркаса организаторы приглашают принять участие всех желающих, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Первая часть обсуждений состоялась в ноябре этого года в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0». Наработки были использованы при подготовке материалов Генерального плана Екатеринбурга до 2045 года.
В рамках второй встречи предполагается обсуждение уже разработанной карты инфраструктуры индивидуальной мобильности и утверждение проекта велокаркаса Екатеринбурга.
Организаторами мероприятия выступают департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга и МБУ «Мастерская генерального плана». Для участия требуется регистрация.
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