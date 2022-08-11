Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил увеличение областного бюджета на 5,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона утвердил изменения в бюджет 2022 года. Прогноз по доходам казны вырос на 5,8 млрд руб., в том числе благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета. На эту же сумму будут увеличены расходы — до 386,3 млрд руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Учреждениям здравоохранения Свердловской области, работающим в системе обязательного медицинского страхования, дополнительно направлено 1,5 млрд руб. На реализацию инфраструктурных проектов за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, привлеченного в текущем году, — 1 млрд руб. На обновление парка общественного транспорта — 255 млн руб. В том числе эти деньги выделят на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга на условиях софинансирования из федерального бюджета, а также на покупку трамвайных вагонов для Нижнего Тагила.
Еще 574 млн руб. пойдут на повышение доступности перевозок граждан железнодорожным транспортом. Кроме того, дополнительные средства направят на поддержку спорта высших достижений в Свердловской области.
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