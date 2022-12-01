На Среднем Урале свежие огурцы третью неделю подряд становятся лидерами по росту цен

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. С 28 ноября по 5 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 11,29%, до 132,35 руб. за кг), сообщает Свердловскстат. Подобная тенденция продолжается третью неделю подряд.



Помимо этого, за минувшую неделю подорожали репчатый лук (на 6,95%, до 28,26 руб. за кг), свекла (на 5,33%, до 26,8 руб. за кг), капуста (на 4,39%, до 22,1 руб. за кг), байховый черный чай (на 3,12%, до 1 тыс. 227,06 руб. за кг), бананы (на 2,89%, до 101,83 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 2,48%, до 532,75 руб. за кг), а также свежие помидоры (на 2,3%, до 138,77 руб. за кг).



Заметнее всего подешевели глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 3,31%, до 425,97 руб. за кг), яблоки (на 2,72%, до 98,93 руб. за кг), маргарин (на 2,28%, до 256,75 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,14%, до 514,35 руб. за кг), а также полукопченая и варено-копченая колбаса (на 1,97%, до 612,56 руб. за кг).