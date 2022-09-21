Власти Екатеринбурга рассмотрели 22 инициативных проекта горожан на сумму более 35 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков провел заседание комиссии по рассмотрению инициативных проектов, разработанных жителями города. Всего екатеринбуржцы направили 22 предложения на общую сумму более 35 млн руб., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Большая часть проектов касается обустройства детских площадок, в том числе установки различного инвентаря для игр. Также среди заявок есть проекты по закупке музыкального, компьютерного и светового оборудования для культурных и образовательных учреждений города. Еще часть предложений относится к сфере благоустройства Екатеринбурга.



В ходе заседания члены комиссии отобрали 11 проектов для реализации в первоочередном порядке и еще 10, которые будут исполнены при наличии средств.



Напомним, что инициативные проекты — один из механизмов инициативного бюджетирования, цель которого — мотивировать жителей Екатеринбурга принимать участие в определении приоритетов расходования средств городского бюджета.