Сканирование портов

Чтобы в вашу сеть или на сайт не проникли посторонние и не стали пользоваться вашим трафиком или похищать данные, лучшим решением будет сканирование портов. Для этого используются специальные онлайн-инструменты, которые доступны каждому пользователю.

Весьма эффективным и действенным в этом отношении является онлайн-сканер Proxy Store, который работает дистанционно, а пользоваться им сможет любой желающий. Чтобы выполнить проверку портов, достаточно указать доменное имя вашего ресурса. Также используются IP-адреса пользователей. Их нужно просто указать, а сканер выполнит проверку автоматически. Благодаря такому онлайн-инструменту вы сможете получить нужную информацию о третьих лицах, пытающихся проникнуть в вашу систему.

Зачем нужно сканирование портов

Сегодня пользователи Интернета особенно заботятся о безопасности своих сетей и ресурсов. Вызваны подобные опасения участившимися случаями мошенничества, взломов систем или хакерских атак. К вашей локальной сети в любой момент может присоединиться незваный гость, который сможет копаться в ваших:

— персональных данных;

— важных документах;

— платежных реквизитах;

— архивах.

Утеря платежных реквизитов грозит похищением средств, которые хранятся на ваших банковских счетах или на кошельках платежных систем. А если вы потеряете важные документы, касающиеся вашего бизнеса, вам грозит разорение. Предотвратить подобное развитие событий поможет высокоэффективный онлайн-инструмент Proxy-Store.

Сферы применения

Основной задачей проверки портов является выявление уязвимости. По-другому это называется открытыми узлами. Именно они часто используются для сетевых атак. Поэтому выявление таких узлов позволяет своевременно принять меры по устранению возникшей или грозившей опасности.

Следует отметить, что подобным инструментом пользуются также киберпреступники, которые определяют уязвимость и используют ее в своих собственных целях. А IT-администраторы используют такой онлайн-инструмент для повышения безопасности сетей и веб-ресурсов. Благодаря этому им удается своевременно предотвратить любые действия преступников.

Следует отметить, что только такой подход позволяет обезопасить сетевые ресурсы и противостоять мошенникам. Хакеры, работающие над взломом систем, не упускают возможности обнаружить слабые места. Если защита ваших ресурсов находится на низком уровне, они свободно проникают через порты в систему. Незащищенная система представляет опасность для ее владельца, поэтому он должен использовать все имеющиеся средства, чтобы предотвратить проникновение третьих лиц.