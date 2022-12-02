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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по активизации инвестиционного процесса

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания инвестиционного комитета дал ряд поручений в отношении нескольких проектов развития инвестиционного процесса в регионе в целом. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«В текущих условиях планомерная, системная работа по привлечению инвестиций, оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг бизнесу имеет важнейшее значение. Это одно из ключевых условий укрепления экономики, перехода к импортонезависимости», — подчеркнул глава региона.

Среди отданных им поручений — регулярный контроль и своевременная наполняемость инвестиционной карты региона, разработка удобного интерфейса. Уточним, что на этой карте приводятся данные об инфраструктуре, на которой потенциальные инвесторы могут разместить производственные объекты. Там представлены промплощадки, промышленные парки и технопарки, бизнес-инкубаторы, созданные в Свердловской области.

Кроме того, на заседании изучались вопросы улучшения нормативно-правовой базы региона, чтобы реализовать приоритетные инвестиционные проекты.

Вдобавок был поднят вопрос об обеспечении Сысертского и Арамильского городских округов водой и газоснабжением для реализации потенциальных инвестиционных проектов. Здесь их планируется несколько, включая создание производственно-логистического кластера со складскими помещениями и индустриальным парком. Участники инвестиционного комитета определили точные меры по передаче в эти территории нужного объема ресурсов.

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