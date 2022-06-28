Можно, но сложно — как получить кредит безработному?

Одним из обязательных требований банка к заемщикам по кредиту выступает наличие стабильного дохода в сумме, достаточной для исполнения обязательств по договору. Получить кредит с плохой кредитной историей, без доходов или постоянной регистрации очень сложно – для банков такие клиенты несут дополнительные риски. Однако официально безработным людям, которые трудятся без оформления или получают прибыль другими способами, оформить ссуду все же вполне реально, но условия могут быть не самыми привлекательными – за счет повышенной ставки кредитор компенсирует риски.

Когда безработный может оформить потребительский кредит?

Каждый банк выдвигает индивидуальные требования к заемщикам, но наличие стабильного дохода обязательно для любого учреждения. Получить кредит безработный может, если:

— работа у него есть, только неофициальная;

— гражданин является предпринимателем либо самозанятым;

— имеется иной источник дохода, например, от сдачи квартиры в аренду;

— человек имеет счет в выбранном банке – кредитор может отследить доходы и расходы;

— заемщик укажет место работы в заявке, но банк не будет проверять эти сведения.

Дезинформировать финансовое учреждение не рекомендуется: внесение ложных данных в анкету влечет за собой автоматический отказ по заявке и возможность быть привлеченным к ответственности за мошеннические действия.

Какие условия банки предлагают для заемщиков без работы?

Получить кредит гражданину без официальной работы и подтверждения дохода вполне реально, но условия будут не самыми выгодными. Так, заемщик может рассчитывать на такие параметры:

— процентная ставка на 2-3% выше, чем для лиц, подтвердивших доход;

— небольшая сумма – обычно не превышает 100-300 тыс. руб.;

— если нужен большой кредит, банк потребует предоставить залог;

— без справок выдадут только потребительский кредит, ипотека недоступна.

«Если доход все же есть, нужно подготовить подтверждающие документы, например, выписку о движении средств по счету или справку по форме банка от работодателя даже при неофициальном трудоустройстве», – советует эксперт.

При отказе банков в кредитовании стоит обратиться в МФО и оформить беспроцентный займ на карту. Однако вернуть долг придется за несколько дней – этот способ хорош лишь в том случае, когда деньги нужны до зарплаты, т.е. на короткий срок. Также можно подать заявку на кредитную карту – пластик одобряют гораздо охотней, чем потребительские ссуды.