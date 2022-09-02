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Вчера, 17:44

Администрация Екатеринбурга проводит опрос, за что жители любят город

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. На онлайн-платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос «За что вы любите Екатеринбург больше всего?».

В голосовании предлагается семь вариантов ответа, выбрать можно несколько. Оно продлится до 20 декабря 2022 года.

Кроме того, в «Активном Екатеринбурге» представлены опросы по другим вопросам, касающимся разных сфер. Напомним, что платформа была запущена 1 июня и направлена на вовлечение горожан в решение вопросов развития и создание комфортных условий для проживания в уральской столице.

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