Администрация Екатеринбурга проводит опрос, за что жители любят город

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. На онлайн-платформе «Активный Екатеринбург» стартовал опрос «За что вы любите Екатеринбург больше всего?».



В голосовании предлагается семь вариантов ответа, выбрать можно несколько. Оно продлится до 20 декабря 2022 года.



Кроме того, в «Активном Екатеринбурге» представлены опросы по другим вопросам, касающимся разных сфер. Напомним, что платформа была запущена 1 июня и направлена на вовлечение горожан в решение вопросов развития и создание комфортных условий для проживания в уральской столице.