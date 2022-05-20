В Екатеринбурге сторож сдал на металлолом башенный кран стоимостью 15 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор мужчине 1991 года рождения, который, будучи сторожем на строительной площадке, вместе с подельниками украл разобранный башенный кран и сдал его на металлолом. Стоимость техники составляет 15 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что осужденный был единственным сторожем на площадке, где хранилось имущество одного из крупных застройщиков Екатеринбурга. Зная порядок и процедуру допуска людей туда, он нанял нуждающихся в деньгах людей, которые помогли ему демонтировать части разобранного крана и вывезти их с охраняемой территории. При этом сообщники не знали о преступных намерениях сторожа: он сказал, что кран списан, и его нужно срочно убрать.



В период с февраля по март 2022 года им удалось полностью разрезать кран и вывезти его с территории площадки. В дальнейший осужденный сдал части в пункты приема металла. Рассчитавшись с подельниками, сторож в итоге заработал 150 тыс. руб. Стоимость самого крана превышала 15 млн руб.



Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Сторож приговорен к лишению свободы на срок 3 года 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.