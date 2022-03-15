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Банк ВТБ оштрафован за опоздание при запросе на блокировку карты клиентки из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Суд обязал банк ВТБ выплатить штраф в доход местного бюджета и моральную компенсацию жительнице Свердловской области за опоздание при блокировке карты. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Клиентка открыла счет и получила банковскую карту этой организации в мае 2018 года. В феврале 2021 года он начала получать сообщения, что от ее имени в системе «ВТБ-Онлайн» выполняются сделки. В том числе начали приходить sms о списании денег. Женщина позвонила в банк, описала ситуацию и попросила заблокировать карту. Однако ее звонок переадресовывали от специалиста к специалисту, из-за чего карта была поздно заблокирована.

За это время со счета свердловчанки были списаны всего деньги — 262 тыс. 327 руб. При этом она никому не давала свою карту и не разглашала сведения о доступе к ней.

Далее банк оставил без ответа претензию женщины. Тогда она обратилась к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг в сферах кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов. Потерпевшая просила взыскать с ВТБ списанную без ее разрешения сумму.

Финансовый уполномоченный подтвердил, что права клиентки были нарушены. По его решению банк выплатил женщине 64,8 тыс. руб.

Далее она обратилась в Краснотурьинский городской суд с иском о защите прав потребителей. Требования истицы были удовлетворены частично — суд взыскал с банка ВТБ 5 тыс. руб. морального вреда в пользу женщины, 36,7 тыс. руб. штрафа в доход местного бюджета и госпошлину в 300 руб.

Ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но тот оставил его без изменений.

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