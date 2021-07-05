Правительство Свердловской области определило охранные границы озера Шарташ

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Правительство Свердловской области определило границы охранной зоны озера Шарташ в Екатеринбурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Охранная зона распространяется на северный берег водоема. В этих пределах запрещается сплошная рубка зеленых насаждений, все виды охоты, промышленное рыболовство, а также «предоставление земельных участков в целях, противоречащих целям создания охранной зоны». Охранная зона займет площадь 28,82 га.

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