Глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал Совету ветеранов новое помещение в центре города

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал новое помещение в пользование городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы. Пространство площадью порядка 300 кв. м. находится в здании по адресу улица 8 Марта, 25, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Перед тем как передать помещение новым хозяевам, власти города провели в нем ремонт. Алексей Орлов подчеркнул, что нового пространства хватит, чтобы ветераны могли здесь проводить различные мероприятия, в том числе встречи с молодежью.



«Вы полны сил и энергии, делитесь своим богатым жизненным опытом, участвуете в обсуждении многих городских инициатив и проектов. Теперь вы сможете собираться на новой площадке, проводить здесь мероприятия и общаться с молодежью», — сказал глава Екатеринбурга.



В свою очередь, руководитель Совета ветеранов Федор Ледерер поблагодарил городские власти за помощь.



«Мы благодарны администрации города за открытие офиса нашей организации. Это очень значимый момент и большой подарок для ветеранов всего города накануне 300-летнего юбилея столицы Урала», — сказал Федор Ледерер.



Добавим, что в апреле текущего года Совет ветеранов отметил свое 35-летие. Сегодня это ведущая ветеранская организация в Екатеринбурге. Общественники принимают активное участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных историческим памятным датам, социально значимых проектах и культурных мероприятиях.