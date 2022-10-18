Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект об изменении порядка работы правительства региона

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание законопроект, по которому первый заместитель главы региона получит право вести заседания правительства региона, давать поручения министерствам и подписывать постановления кабинета министров. Сейчас этот пост занимает Алексей Шмыков. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального парламента.



По законопроекту предполагается, что в соответствии с поручением главы региона заседания правительства сможет проводить его первый заместитель. Во время него у заместителя будет возможность давать поручения областным и территориальным исполнительным органам государственной власти, подписывать постановления, принятые на этом заседании. Ранее такое право было только у губернатора или лица, исполняющего его обязанности.



В документе уточняется, что заменить губернатора смогут его первый заместитель или вице-губернатор, если тот находится на больничном, в отпуске или командировке. Ранее уже были ситуации, когда первый заместитель Алексей Шмыков или вице-губернатор Олег Чемезов проводили заседания правительства или подписывали указанные выше документы. Но для этого им требовалось передать статус исполняющих обязанности губернатора. После принятия нововведения это больше не понадобится.