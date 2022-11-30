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Михаил Мальцев: Перспективы Шигирской культуры огромны

Михаил Мальцев: Перспективы Шигирской культуры огромны На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

— Михаил Анатольевич, как вы оцениваете потенциал Шигирского идола и, шире, Шигирской археологической культуры как одного из центров притяжения туристов в Екатеринбурге?

— Сам феномен Шигирского идола может оценить как историк, так и представитель туристской сферы. И это будут совершенно разные оценки. Он многогранен, исключительно интересен и для исторических изысканий, где можно найти какие-то философские смыслы, и как объект притяжения и интереса со стороны туризма. На мой взгляд, сложными и важными моментами являются его философская и смысловая нагрузка. Здесь очень важно правильное позиционирование этого археологического феномена.

Каким образом это можно сделать? Если мы говорим о коммерческой составляющей, то есть вопросы, связанные с тиражированием. Но в любом случае изначально крайне важным будем грамотное позиционирование и узнаваемость этого объекта. Все-таки на данный момент он известен по большей части профессиональному сообществу. Не туристическому, а историческому — людям, увлеченным археологией. Поэтому необходимо проводить определенную работу для его популяризации среди населения Екатеринбурга и потенциальных гостей города.

— Может ли образ самой древней в мире деревянной статуи быть интересным для гостей нашего города?

— Вопрос стоит рассматривать более широко и глубоко. Важно понять, как мы развиваемся. Мы развиваемся как многовекторный туризм, который привлекает своими историко-культурными объектами, современными строениями, промышленным потенциалом? Или мы сосредоточим свое внимание и все усилия на каком-либо одном из направлений?

Было бы правильно и дальновидно, чтобы Екатеринбург имел многовекторное развитие. Скажем, чтобы были отдельные программы, нацеленные и ориентирующие нас. Как, например, металлургический центр. В том числе — мировой промышленный центр. У нас вполне выделена и перспективна минералогическая тематика за счет нашего географического расположения и, может быть, бажовского наследия.

Как одно из направлений абсолютно жизнеспособно и многообещающе выглядит Шигирский идол и все, что с ним связано. Но очень важно тут не перебарщивать, не задвигать иные грани, не сужать кругозор.

— Как можно использовать Шигирского идола для повышения туристической привлекательности Екатеринбурга и Среднего Урала?

— Я бы вновь разделил вопрос на несколько частей: коммерческую и идеологическую составляющую. В коммерческой преимущество Шигирского идола — в возможности его тиражирования. Это ясный образ, который может быть отпечатан на принтах, который может быть в виде сувенира. Он имеет ореол загадочности, таинственности, это делает его с точки зрения туристской безусловно привлекательным.

Если мы говорим о его продвижении, то это второе направление. Могут быть научно-популярные фильмы, могут быть еще какие-то другие моменты, которые позволили бы его сделать узнаваемым. Если образ не узнаваемый, то коммерчески он будет малопривлекательным. Есть масса противоположных случаев, когда что-то высосано из пальца, но привлекает туристов и имеет коммерческий успех.

Третий сложный момент. К Шигирскому идолу необходима какая-либо идеологическая основа и привязка. Ответить на вопрос: что это такое? Понятно, что это древнейшее существующее деревянное изваяние. А дальше что? При чем здесь Екатеринбург? При чем здесь мы, жители Урала? Кто его создал? Являются ли они хоть в каком-то виде нашими предками? Можем ли мы хоть в каком-то виде претендовать на родство с ними, или же нам это, наоборот, не надо? Есть целый ряд вопросов, на которые интересно и важно ответить, если идти по этому пути углубленно и серьезно.

Я сторонник того, что нужно провести всесторонний анализ его потенциала именно с точки зрения археологической ценности. Это пусть работает академическое, историческое сообщество. А вот с точки зрения его потенциала он должен, скажем так, пройти идеологическую обработку. Шигирский идол должен быть «нашим». Пока «нашим» его делает только то, что он найден у нас. А этого может быть недостаточно. Он вырван из контекста. Его нужно вернуть в какой-то контекст помимо территориального.

— Что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы усилить туристический потенциал Шигирской культуры?

— Ее надо изучить. Я историк по образованию, и, когда вы мне говорите термин «Шигирская культура», у меня возникают определенные очертания, но не более того. Мы понимаем, что такое эллинистическая культура, что такое культура доколумбовой цивилизации, хотя она абсолютно разная, но у любого человека всплывает какой-то образ. А вот что происходит, когда вы говорите о Шигирской культуре, — это существенный вопрос. Вы должны вообще разобраться, что это такое.

Далее — уже на этой основе выстраивать маркетинговую политику, концепцию, потому что без узнаваемости нельзя продавать то, о чем никто ничего не слышал и не знает. Да, были хорошие фильмы на канале «Культура» о Шигирском идоле. Да, посетители музея его видели. Но у меня нет уверенности, что потенциальный турист в широком смысле готов сейчас воспринимать этот продукт.

А если мы пройдем этот этап грамотно и хорошо, то перспективы Шигирской культуры огромны. И всего проекта по его продвижению.

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