Бюджет отправили на чтения

В Екатеринбурге 1 декабря прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. В мероприятии участвовали 294 человека. С докладом выступила начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева.



В 2023 году доходная часть бюджета составит около 64,2 млрд руб., расходная — 66,2 млрд руб. В плановом периоде доходы города ожидаются на уровне 61,7 млрд руб. в 2024 году и 56,5 млрд руб. — в 2025. Расходы — 63,7 млрд руб. и 58,3 млрд руб. соответственно.



Отмечается, что городская казна сохранит социальную направленность — на эту сферу пойдет 61% от общего финансирования. Основные траты будут направлены на развитие сети образовательных организаций, обновление дорожной инфраструктуры, содержание муниципальных учреждений и другие приоритетные направления.



Ранее также неоднократно говорилось, что бюджет будет программно-целевым. Город продолжит содержать 728 бюджетных учреждений, поддерживать реализацию 26 муниципальных программ, а также будет участвовать в национальных проектах «Демография», «Жилье», «Экология», «Безопасные качественные дороги» и «Образование». Вдобавок муниципалитет намерен присоединяться ко всем региональным и федеральным проектам, если они будут появляться.



Также большое внимание уделяется будущему 300-летию Екатеринбурга. В основном мероприятия, связанные с ним, касаются инвестиций.



«На следующий 2023 год мы больше отдаем средств на создание объектов в городе. Первый этап дороги, которая пройдет около дублера Сибирского тракта. Второй момент — тянем трамвайную линию из Академического. Мы начинаем трамвайную линию в Солнечном. Планируем более 500 тыс. кв. м. дорог отремонтировать, чтобы достичь доли доведенных дорог до уровня в 81%. Мы вкладываем 655 млн руб. в ремонты наших учреждений. Все-таки мы сместились с каких-то общих мероприятий на конкретные объекты», — рассказывал ранее замглавы города Андрей Корюков.



Также в следующем году в период празднования юбилея уральская столица примет у себя спортивные игры университетских команд стран БРИКС, ШОС, СНГ.



Отметим, что в преддверии публичных слушаний бюджет был представлен во всех комиссиях екатеринбургской гордумы. Последней с проектом ознакомилась комиссия по бюджету и экономической политике.



В ходе рассмотрения депутаты попросили прокомментировать ситуацию с финансированием строительства школ. А. Турунцева рассказала, что все расходы на социальную сферу предусмотрены с индексацией. Некоторые снижения показателей по этой статье связаны с тем, что известны не все объемы межбюджетных трансфертов. Бюджет будет корректироваться, когда появится ясность по инвестициям.



Депутаты также высказались о необходимости направить больше средств на лифтовое хозяйство и ремонт школ. Ответом стало то, что о таких корректировках можно будет говорить при положительной динамике.



Отдельно был поднят вопрос об индексировании зарплат бюджетникам. В администрации заверили, что при поступлении нормативных документов будут проведены расчеты и оформлено перемещение средств.



Кроме того, А. Турунцева сообщила о положительной динамике поступления налоговых доходов. Основные источники — НДФЛ, акцизы, доход по упрощенной системе, патент. Эта тенденция учтена при подготовке прогноза по доходам на следующий год.



Отметим, что по итогам публичных слушаний проект главного финансового документа города был единогласно принят. Также одобрили его думские комиссии. Теперь бюджет будет рассмотрен депутатами в первом чтении 6 декабря. Далее в рамках второго чтения они смогут внести в документ правки. Второе чтение запланировано на 20 декабря.